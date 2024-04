Motori. C’è la premiazione dei Campionati Sociali 2023 Automobile Club Caltanissetta

CALTANISSETTA. Si svolgerà oggi 12 aprile alle 18:30 presso la sala Michele Abate la consegna dei riconoscimenti ai 74 soci, su 150, che hanno partecipato al Campionato sociale dell’Automobile Club. Sarà il Presidente dell’A.C. Caltanissetta Avv. Carlo Alessi a consegnare i riconoscimenti a tutti i 74 soci su 150 che hanno voluto partecipare al Campionato Sociale, alla presenza del Consiglio Direttivo dell’Ente, del Fiduciario Acisport Maurizio Giugno e del Direttore Dott.ssa Rita Caruso.

Quest’anno sarà premiato come Pioniere dell’Automobilismo Nisseno 2023 Michele Guarino, inossidabile pilota nisseno che ha concluso la sua carriera agonistica , per raggiunti limiti di età, con oltre 420 gare all’attivo, specialista delle gare di velocità in salita , pista, slalom con una apparizione al rally di primavera , che al termine dell’attività agonistica , ha cumulato oltre 52 anni di prestigiosa carriera sportiva , un vero record.

Di seguito i vincitori dei titoli assoluti che saranno premiati:

Blandino Cristian – Campione Sociale 2023 – Kart

Anzalone Maurizio – Campione Sociale 2023 – Velocità in salita

Piazza Antonino – Campione Sociale 2023 – Velocità in salita Autostoriche

Lanzalaco Giovanni Marco – Campione Sociale 2023 – Rally 1° conduttore

Lo Verme Giovanni – Campione Sociale 2023 – Rally 2° Conduttore

Russo Maurizio – Campione Sociale 2023 Slalom

