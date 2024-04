L’intervista video al 17enne Santiago Rivera giocatore della nazionale Giovanile pallanuoto Argentina accolto a Mussomeli da Erica Moscatello

MUSSOMELI – Non ci sono distanze che fermano iniziative e desideri, allorquando qualsiasi hobby è alimentato per una crescita personale e sociale. E così il diciassettenne Santiago Rivera, da diverse settimane, è approdato in Sicilia, accolto a Mussomeli da Erica Moscatello Alocco, per prepararsi ai mondiali di pallanuoto che, proprio quest’anno, si terranno in Argentina. Si tratta del giocatore della giovanile “della nazionale” argentina di pallanuoto, titolare della selezione che è venuto, insieme al padre, un investitore gastronomico alberghiero, ad allenarsi, appunto, per il mondiale al Centro universitario Sportivo Italiano di Palermo. La famiglia Rivera rimarrà a Palermo fino al 3 maggio, poi farà ritorno in patria per la disputa del mondiale.