La Nissa vola in serie D: le congratulazioni di Sancataldese, Traina, Invicta e Nissa Rugby

Nelle ore immediatamente successive al trionfo nel campionato di Eccellenza e alla promozione diretta in serie D, sono arrivate in casa Nissa le congratulazioni di diverse realtà sportive.

Tra queste, anche quella della dirigenza della Sancataldese che ha voluto congratularsi con Enna Calcio e Nissa per la promozione in serie D. “Si profila una nuova stagione – ha detto il presidente verdeamaranto Ivano La Cagnina – all’insegna di grandi ed affascinanti derby. Evviva lo sport vero, avvincente e leale”.

Anche la Traina Albaverde, società nissena che milita nel campionato di pallavolo femminile di B2, s’è complimentata con la Nissa per la conquista della serie D. “La società Traina Albaverde, con a capo il presidente Oriana Mannella, la dirigenza tutta, lo staff tecnico e le giocatrici, si congratulano con la Società NIssa Fc del presidente Luca Giovannone, i suoi collaboratori, mister Terranova e i giocatori per la meritata promozione al prossimo campionato di serie D con il grande merito di ridare entusiasmo e dignità ai colori della nostra città”.

La stessa Invicta Basket Caltanissetta, squadra di serie C del campionato di basket maschile s’è congratulata con la Nissa per la grande impresa che è riuscita a centrare con promozione in serie D.

Infine, da segnalare anche gli auguri da parte della Nissa Rugby del presidente Lo Celso. “Complimenti vivissimi al presidente Luca Giovanonne ed al figlio Lorenzo per il meritato e prestigioso risultato raggiunto! La Nissa Rugby, il presidente Giuseppe Lo Celso, il DG Andrea Lo Celso e tutta la società gioiscono per questo successo che porta in alto il nome di Caltanissetta!”