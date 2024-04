La Nissa dei record: i numeri e le imprese di una squadra entrata nel cuore della gente e della Città di Caltanissetta

Il ritorno della Nissa in serie D in questo campionato di Eccellenza 2023/2024 è stato scandito da tutta una serie di record, sia a livello del girone A di Eccellenza, che a livello dei due gironi di Eccellenza, di tutti i gironi di Eccellenza d’Italia e persino a livello nazionale.

La squadra del presidente Giovannone ha record del miglior attacco con 65 gol, e della miglior difesa con 16 gol. Inoltre ha fatto più punti in casa 39 e in trasferta 38. La Nissa è anche l’unica squadra del girone A di Eccellenza e dei due gironi ad aver segnato sempre. La Nissa vanta anche una delle migliori percentuali di punti a partita che ne fa una delle migliori squadre del calcio italiano per rendimento.

Insomma, non solo un cammino vincente, ma anche costellato da record che stanno nobilitando l’impresa di una squadra e di una società che sono stati in grado di far tornare in auge una piazza calcistica di grandi tradizioni come quella di Caltanissetta.