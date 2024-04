La 16enne Maria Laura Occhipinti vola a Parma con la selezione under 16 della Sicilia: “Proverò a dare il meglio di me”

Grande soddisfazione e fermento in casa Nissa Rugby per la convocazione, nella selezione siciliana, della talentuosa 16enne nissena, Maria Laura Occhipinti, selezionata per il Festival under 16 femminile in programma a Parma, che prevede la partecipazione all’incontro Italia-Scozia

In occasione dell’incontro del 6 Nazioni femminile tra Italia e Scozia di sabato 20 aprile, la FIR organizza delle competizioni che si svolgeranno prima della suddetta partita. Al festival potranno partecipare i club e si giocherà a XV.

Il CR Sicilia patrocina e finanzia la partecipazione di 13 giocatrici e 2 accompagnatrici alle suddette attività. Il gruppo delle ragazze siciliane giocherà a XV in squadre miste con altri gruppi/club provenienti da tutta Italia Al termine del festival è prevista la partecipazione all’incontro Italia-Scozia femminile.

Prima della partenza abbiamo raccolto le emozioni di Maria Laura: “Sono felice ed entusiasta per questo evento che non capita tutti i giorni. Proverò a dare il meglio di me stessa e coltivo belle aspettative”.

Al suo fianco nell’intervista la mamma Irene che sottolinea: “Intanto ringrazio i miei figli che mi hanno dato la possibilità di conoscere il rugby. A mio avviso è lo sport più bello per i ragazzi: inclusivo, di amicizia, di aiuto. Invito i genitori a far in modo che i loro figli, ragazzi e ragazze, possano provare questo sport. W la palla ovale”