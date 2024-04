Il campofranchese Ferdinando Di Leo in rappresentanza del Distretto Interact 2110 al Ryla Nazionale di Quercianella

CAMPOFRANCO – Il Rappresentante del Distretto Interact 2110 Sicilia e Malta, il campofranchese Ferdinando Di Leo, è intervenuto al RYLA NAZIONALE di Quercianella (LI) che si è tenuto nei giorni 5/6 e 7 aprile 2024. L’evento ha visto la partecipazione di circa 80 giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni Dirigenti dell’Interact provenienti da ogni parte d’Italia ed è stato dedicato al tema “Ambiente Marino e Territorio delle Isole”. Nel corso dell’evento si sono svolte le relazioni Congressuali sulla storia e la struttura dell’Accademia Navale di Livorno, sulla Marina Militare e sull’Ambiente Marino, sulle Isole dell’Arcipelago Toscano ed il suo “Paradiso dei Cetacei”, sulla “Tropicalizzazione del mare e degli effetti sull’ambiente e sulla fauna ittica”, sull’”Archeologia sottomarina e sulla tutela dei beni culturali, sulla morfologia e caratteristiche dei fondali”, con la presentazione del “Progetto Meloria” finalizzato alla ricostruzione sul campo degli schieramenti delle flotte Genovesi e Pisane sulla base dei ritrovamenti archeologici provenienti dalle navi affondate in battaglia. La partecipazione all’evento è stata promossa dal Governatore del Distretto 2110 Goffredo Vaccaro e dal Rappresentante del Distretto Interact 2110 Ferdinando Di Leo che hanno ottenuto l’attento coinvolgimento di una folta delegazione ad un nutrito programma della “tre giorni”, nel corso del quale è stata effettuata la visita dell’Accademia Navale di Livorno e varie escursioni tra cui quella a Capraia e quella alla Piazza dei Miracoli di Pisa con la storica Torre. I lavori sono state presenziati anche dalla Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per l’Interact Erina Vivona, dalla Delegata della Zona Drepanum Alessandra Genco, dalla Presidente del Club di Sciacca Giorgia Bacchi, dal Presidente del Club di Acireale Gioacchino Russo, dalla V. Presidente del Club di Niscemi Isabella Caruso. Tutte le attività sono state coordinate dal Rotary Club di Castigioncello e Colline Pisano Livornesi con il Presidente Ammiraglio Mauro Barbierato, curate dal delegato Distrettuale Sergio Di Gristina e si sono svolte sotto l’egida del Distretto 2071 e del Governatore Fernando Damiani. L’evento è stato anche una importante occasione per instaurare e consolidare importanti patti d’amicizia e gemellaggi con gli Interactiani presenti con reciproca promessa di ulteriori scambi di visite.