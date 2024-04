Gli operatori del Centro per l’Impiego di Caltanissetta, Gela e Mussomeli aiuteranno gratuitamente per elaborare il Curriculum Vitae

Il Servizio VIII C.P.I. di Caltanissetta, Gela e Mussomeli offre un nuovo servizio gratuito di consulenza per l’elaborazione del Curriculum Vitae, un documento essenziale per chiunque voglia candidarsi ad un offerta di lavoro o alle selezioni per un corso o per un Master.

Gli operatori del Centro per l’Impiego aiuteranno ad elaborare ed analizzare o aggiornare il tuo CV. Per un appuntamento chiama ai seguenti numeri:-

Centro Per l’Impiego di Caltanissetta: 3358042186(Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Montedoro, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino)Via S. D’Acquisto – telefono 0934597368 – mail sc09c00@regione.sicilia.it-

Centro Per l’Impiego di Gela: 3387308173(Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi)Via Marsala, 1 – telefono 0933 907600 – mail sc10c00@regione.sicilia.it-

Centro Per l’Impiego di Mussomeli: 3387307744(Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Milena, Mussomeli, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba)Via Acquaviva, 1 – telefono 0934951122 – mail sc11c00@regione.sicilia.it

In caso di mancata risposta manda un messaggio Whatsapp ai numeri indicati specificando NOME e COGNOME e l’utente richiedente sarà ricontattato.