Gela. Sosta selvaggia in centro, il Sindaco chiede sensibilità e rispetto delle norme stradali

GELA. Il Sindaco Lucio Greco è stato invitato da un cittadino non vedente a verificare di persona le difficoltà che incontrano ipovedenti e ciechi nel percorrere alcune strade del centro storico. In particolare i marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele, spesso tortuosi perché occupati sia da vasi contenenti piante ornamentali di bar e ristoratori regolarmente autorizzati ma soprattutto da auto e motorini che sostano in maniera selvaggia.

“Ho chiesto al comando vigili maggiore attenzione – ha detto il Sindaco – ma intendo rivolgermi anche ai cittadini, chiedendo maggiore sensibilità e rispetto verso i più fragili. Non si può tollerare che vengano lasciate le auto, seppur per pochi minuti, sui marciapiedi, impendendo così il normale transito ai pedoni, e non solo i non vedenti. Anche le famiglie con bimbi in carrozzina in questo modo hanno difficoltà a districarsi tra vasi, motorini e auto. Occorre semplicemente rispettare per il codice della strada”.