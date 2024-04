Eurodeputata Donato(DC) visita i due cittadini nisseni in carcere in Romania: “Mosca e Cammalleri stanno bene, scriverò relazione su criticità”

Tilde Falcone, Vice Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana di Caltanissetta, rende noto che l’eurideoutato On. Francesca Donato ha fatto visita ai due cittadini nisseni che si momento si trovano presso il carcere di Porta Alba in Romania.

l’on Francesca Donato stamani ha incontrato i nostri concittadini Filippo Mosca e Luca Cammalleri, prigionieri in Romania presso il carcere di Porta Alba . Francesca è stata l’unico deputato a recarsi a Porta Alba per incontrare i ragazzi nisseni , per questo – commenta Tilde Falcone – sento il dovere di ringraziarla.

“Ho appena terminato la visita a Filippo Mosca e Luca Cammalleri, nel carcere di Porta Alba, in compagnia dell’ambasciatore italiano, Alfredo Durante Mangoni, e posso dire intanto che i ragazzi siciliani stanno bene”. Lo dice Francesca Donato, eurodeputata della Nuova Dc, che in mattinata è entrata nel penitenziario di Costanza, in Romania, dove da circa 10 mesi i due giovani di Caltanissetta, sono detenuti, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Con loro anche la ragazza italiana, della quale non si conosce il nome per ragioni di riservatezza, che si era fatta recapitare il pacco nell’albergo di Filippo Mosca, al cui interno, invece che cosmetici, la polizia ha trovato 150 grammi di droga. “La cella dove sono attualmente detenuti – aggiunge Donato – è abbastanza grande, adesso sono in cinque, quattro italiani ed un inglese. E’ sufficientemente luminosa ed arieggiata, c’è un bagno separato ed una dispensa dove viene riposto il cibo acquistato nello spaccio. I ragazzi hanno 3 ore di ‘aria’ al giorno in un cortile adiacente alla cella, purtroppo, molto piccolo ma in un ambiente sereno”. “Tuttavia – spiega l’eurodeputata – scriverò una relazione sulle criticità riscontrate, a partire dall’alimentazione”. Donato e l’ambasciatore italiano, che ha portato in regalo alcuni libri, hanno avuto modo di parlare con Filippo Mosca e Luca Cammalleri, poi separatamente anche con la ragazza italiana coinvolta, nella sala colloqui e successivamente anche con il direttore del carcere che “è stato molto disponibile e comprensivo”, sottolinea Donato. Per il prossimo 19 aprile è prevista l’udienza per la sentenza d’appello definitiva e, considerata la situazione, non verrà impugnata dai legali dei ragazzi italiani. “Si attende il giudizio d’appello – spiega Donato – poi saranno trasferiti nel carcere di Bucarest e a seguire saranno avviate le pratiche necessarie per il loro trasferimento in Italia, in modo da poter scontare la pena nel loro Paese”. Qualche settimana fa, i giudici romeni hanno deciso, per la sesta volta, di respingere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali per Mosca, per l’amico Luca Cammalleri e per la ragazza. (ANSA). Tilde Falcone Vice Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana di Caltanissetta