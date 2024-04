Elezioni comunali: istruzioni per il voto dei cittadini comunitari residenti a Caltanissetta

CALTANISSETTA. I cittadini di uno Stato estero dell’Unione Europea residenti a Caltanissetta possono esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale in programma sabato 8 giugno e domenica 9 giugno.

Per richiedere l’accesso al voto è necessario presentare al Sindaco l’apposito modulo, come da modello a piè di pagina, per l’iscrizione nella relativa lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune.

L’istanza va inoltrata via mail (servizi.demografici@comune.caltanissetta.it) o tramite Posta Elettronica Certificata (servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it) entro il termine ultimo del 30 aprile 2024 e deve obbligatoriamente includere le seguenti indicazioni:

· La cittadinanza.

· La residenza e l’indirizzo nello Stato di origine.

· L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune

L’iscrizione dei cittadini comunitari nell’apposita lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d’ufficio nei casi previsti.

Clicca qui per accedere alla pagina istituzionale e scaricare il modulo per l’adesione

Si ricorda a tutti i cittadini che è attiva, presso il sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, una sezione in costante aggiornamento dedicata alle elezioni comunali ed europee 2024. La relativa pagina è consultabile al seguente indirizzo: https://comune.caltanissetta.it/it/topics/17