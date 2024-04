Eccellenza. La Nissa neo promossa al “Nino Vaccara” va a caccia di record contro il pericolante Mazara

Domenica in trasferta per la Nissa neo promossa in serie D. Per lei c’è l’impegno al Nino Vaccara contro una rivale storica dell’Eccellenza come il Mazara. Una squadra che non naviga in acque sicure, se è vero che in classifica è penultima ad un punto dall’ultima.

Tradotto in termini pratici, in questa trasferta di Mazara la Nissa dovrà ben guardarsi dalla voglia dei padroni di casa di conquistare punti utili per la salvezza. Di contro, comunque, in fatto di “fame” la Nissa non sembra essere da meno dal momento che, come ha ammesso il suo stesso presidente Giovannone, intende vincere anche le restanti gare con Mazara e Aspra per conquistare il record di media punti di questa straordinaria annata sportiva.

Per la gara di domenica a Mazara torna dalla squalifica Privitera, ma sempre a centrocampo la Nissa perde, sempre per squalifica Dalloro. Per il resto Terranova (nella foto) dovrebbe confermare lo stesso undici che ha superato 1-0 il Castelbuono conquistando la serie D. Arbitrerà l’incontro Giorgia Arcoleo di Palermo. Probabile formazione: Elezaj, Magro, Rossi, Privitera, Neri, Barrera, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Gueye. (foto Claudio Vicari)