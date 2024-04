Eccellenza. La Nissa ad un passo dalla D: contro la Supergiovane basta un punto per vincere il campionato

E’ iniziato il conto alla rovescia in Città per l’attesa promozione della Nissa in serie D. Il primo match point è quello che si giocherà domenica 14 aprile al “Tomaselli” contro la Supergiovane Castelbuono allenata dall’ex allenatore della Nissa Angelo Bognanni.

La squadra madonita fin qui è stata una delle rivelazioni del torneo e si troverà a dover affrontare una Nissa a mille alla quale potrebbe anche bastare il pari per conquistare la promozione in serie D.

Tuttavia, i biancoscudati di Nicolò Terranova non intendono abbassare il livello di concentrazione e puntano a vincere anche contro il Castelbuono per legittimare un successo atteso da 16 anni, cioè dai tempi della Nissa di Mannino, Bonsignore e Boscaglia; quella era la Nissa di capitan Avola, del fuoriclasse Di Somma e di Ciccio Di Gaetano, oltre che dei vari Sabatino, Traina e Lupo.

Allora fu la vittoria contro l’Enna in un Tomaselli strapieno a regalare alla Nissa la promozione in D. In questa stagione, invece, la squadra di Terranova ha vinto 24 delle 27 gare giocate. Ne restano ancora 3 con 9 punti di vantaggio sulla Pro Favara. Insomma, ci siamo, o comunque dovremmo esserci anche perchè questa Nissa non ha mai fatto sconti a nessuno, o quasi.

E allora ecco che per domenica si prevede il grande pubblico al Tomaselli per salutare il ritorno dei biancoscudati in D. La tifoseria freme, e con essa l’intera Città. Caltanissetta si sta preparando per la D con tante iniziative. Tra queste, anche quella di dedicare una canzone alla Nissa. Lo ha fatto il dj producer Safarimode realizzando una canzone dedicata alla Nissa e cantata dal musicista Bruno.

La tifoseria organizzata sta preparando una super coreografia, mentre tutti i nisseni si stanno stringendo attorno alla squadra della loro Città. Insomma, entusiasmo a mille, grande pubblico e voglia di allungare la striscia record da parte di una Nissa che in questo campionato di Eccellenza ha veramente scritto pagine di calcio importanti.

Per la gara di domenica, Terranova dovrebbe schierare questa probabile formazione: Elezaj, Magro, Scaletta, Privitera, Barrera, Neri, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Esposito.

I biglietti in prevendita della partita si possono acquistare presso:



– Tabaccheria Dellutri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Posta Centrale – v.le della Regione, 23/27

– Agenzia Better – via F. Paladini 78

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205

Arbitrerà l’incontro Alessio Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto con guardalinee Antonino Spanò e Salvatore Totaro di Messina. (Foto Claudio Vicari)