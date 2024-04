Distribuzione idrica: aggiornamento per Caltanissetta, Serradifalco e Sommatino

A causa del perdurare dell’emergenza idrica e della conseguente riduzione dei quantitativi forniti da Siciliacque, si rende necessario rimodulare il piano distributivo dei seguenti comuni:

Nel comune di Caltanissetta, nelle zone denominate “fasce esterne” (Paladini, Firrio, Sanatorio, Poggio s. Elia, via Luigi Monaco) la distribuzione avverrà ogni tre giorni. Al momento la situazione nelle restanti zone della città rimane invariata. Di seguito il calendario distributivo nelle suddette fasce esterne:

12/04/2024 Accumulo;

13/04/2024 zone Paladini, Firrio;

14/04/2024 zone Sanatorio, Poggio sant’Elia e via luigi Monaco.

Di seguito il calendario distributivo dei comuni di Serradifalco e Sommatino

Comune di Serradifalco

11/04/2024 zona alta

12/04/2024 accumulo

13/04/2024 zona bassa 1

14/04/2024 zona bassa 2

15/04/2024 accumulo

16/04/2024 zona alta

17/04/2024 accumulo

18/04/2024 zona bassa 1

19/04/2024 zona bassa 2

20/04/2024 accumulo

21/04/2024 zona alta

22/04/2024 accumulo

23/04/2024 zona bassa 1



Comune di Sommatino

11/04/2024 accumulo

12/04/2024 zone bassa – Primo Maggio

13/04/2024 accumulo

14/04/2024 zone media – alta – quattro aratate

15/04/2024 accumulo

16/04/2024 zone bassa – Primo Maggio

17/04/2024 accumulo

18/04/2024 zone media – alta – quattro aratate

19/04/2024 accumulo

20/04/2024 zone bassa – Primo Maggio

21/04/2024 accumulo

22/04/2024 zone media – alta – quattro aratate

23/04/2024 accumulo

Per aggiornamenti sulla distribuzione nel proprio comune, invitiamo i nostri utenti a collegarsi al nostro sito caltaqua.it.

Invitiamo tutta la popolazione ad usare l’acqua in modo consapevole e senza sprechi. Nel nostro sito è possibile consultare il decalogo con utili suggerimenti su come non sprecare l’acqua.