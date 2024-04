Credeva di essere in contatto con dipendenti della sua banca e invece erano due truffatori: sventato phishing dalla Polizia Postale

La SOSC di Foggia, al termine delle proprie indagini, ha identificato e deferito all’ Autorità Giudiziaria due soggetti ritenuti responsabili di truffe con il cosiddetto metodo phishing, procedendo al sequestro del conto in uso ai medesimi con saldo di 43.300 euro.

Nel corso dell’operazione della Polizia Postale di Foggia è emerso che nella giornata precedente i due individui, in concorso con soggetti non ancora identificati, avrebbero frodato un residente della provincia di Brescia per l’importo di 49.300 euro, nella falsa convinzione della vittima di essere in contatto con dipendenti del proprio istituto bancario.

La sinergia operativa con la filiale di Foggia di Poste Italiane, che tempestivamente diramava un #alert a tutti gli sportelli sul territorio, consentiva agli operatori della Polizia Postale di raggiungere in tempo reale due soggetti mentre stavano eseguendo operazioni di prelievo di contante su un conto corrente intestato ad uno dei due.