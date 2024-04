Con Nissan massima assistenza ai clienti

(Adnkronos) – Si chiama Promessa Nissan, il programma di servizi di assistenza unico nel panorama automobilistico, adesso è ancora più ricco per offrire ai clienti un’esperienza di guida con mille attenzioni e zero pensieri. Chi possiede una Nissan avrà l'opportunità di avere un'auto di cortesia gratuita, per qualsiasi tipo di intervento, sia di riparazione che di manutenzione che al di fuori del periodo di garanzia. Da oggi, i clienti possono contare anche su un assistente personale che gli ricorda le scadenze degli interventi dei tagliandi e delle revisioni obbligatorie, per mantenere la vettura sempre efficiente, sicura e conforme ai requisiti di legge. La Promessa Nissan si arricchisce anche dell’estensione di garanzia (Nissan Extesa) e della manutenzione prepagata (Nissan Experta).

Per chi viaggia con Nissan vuol dire risolvere ogni imprevisto, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e senza alcun costo, grazie all'assistenza stradale gratuita.