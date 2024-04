Caltanissetta, martedì a Sant’Agata la presentazione del libro di Padre Wilton fondatore della Copiosa Redenzione

CALTANISSETTA. Martedì 23 aprile nella chiesa Sant’Agata di Caltanissetta, sarà presentato il libro di Padre Wilton Moraes Lopes, il fondatore della Congregazione religiosa Copiosa Redenzione scomparso lo scorso 4 marzo all’età di 67 anni. Si tratta di una raccolta di “Pensieri” che il Presbitero inizialmente aveva immaginato come destinati alle Suore.

Compresa in pieno la profondità delle riflessioni e, contestualmente, cresciuta in numero la famiglia della Copiosa Redenzione, a Padre Wilton è stato chiesto di poter estendere questi suoi scritti a tutti coloro i quali volessero essere guidati verso un cammino di fede. Non soltanto Frati e Laici consacrati ma chiunque, adesso, ha la possibilità di accedere a questo testamento spirituale e durante l’incontro di martedì pomeriggio si potrà avere una breve anticipazione del libro.

A presiedere l’evento, già dalla celebrazione della Santa Messa delle ore 18.30, sarà il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta S.E. Mons Mario Russotto. Una liturgia celebrata sia come suffragio dell’anima di Padre Wilton sia come ringraziamento per il ministero del fondatore della Copiosa Redenzione che, con il suo operato, ha saputo stimolare i fedeli di tutto il mondo e ravvivare in loro la fede. Caltanissetta e l’operosa attività che si svolge all’interno della parrocchia Sant’Agata ne è un chiaro e concreto esempio.

Al termine della messa verrà presentato il libro “Pensieri, un cammino spirituale” in un incontro moderato dalla giornalista Marcella Sardo. Interverranno il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta S.E. Mons Mario Russotto, il Superiore Generale della Congregazione dei Frati della Copiosa Redenzione Padre Luis César de Oliveira, il Superiore della Copiosa Redenzione in Sicilia Padre Valdecir Zanata. A supportare nell’organizzazione e nello svolgimento di tutto l’evento saranno presenti il Parroco di Sant’Agata Padre Fabrizio Caetano Barbosa, Fra Higor, Fra Vinicius e i volontari dell’associazione Copiosa Redenzione.

Chi lo desidererà, durante la serata, avrà la possibilità di acquistare la raccolta di pensieri di Padre Wilton. Due copie, invece, verranno donate in seguito a un sorteggio che verrà svolto la stessa sera tra tutti i presenti. Ogni persona che entrerà in chiesa per assistere alla presentazione riceverà gratuitamente un biglietto con un numero. Se questo corrisponderà a quello estratto a sorte potrà avere la copia omaggio. Una scelta simbolica che vuole sottolineare come la misericordia di Dio arriva nella vita di ciascuno gratuitamente e in modo inaspettato.

Padre Wilton è tornato “alla casa del Padre” poco prima che questo libro fosse pubblicato ma il suo messaggio di “amore incondizionato di Dio a tutti i suoi figli” non si è spento insieme a lui. Già da bambino, mentre frequentava la scuola cattolica nella sua terra natia, in Brasile, Wilton inziò a sentire la chiamata al sacerdozio e alla missione di formatore per le anime smarrite. Solo nel 1989 arrivò quello che lui ritenne “il momento giusto” per fondare la Copiosa Redenzione con la quale annunciare e portare la Redenzione di Cristo nella vita dei giovani e in modo speciale ai tossicodipendenti.

Da un piccolo e ma generoso “sì” è stata scritta una pagina di misericordia nella vita della chiesa che ha fatto eco in tutto il mondo, compresa la città di Caltanissetta nella comunità di Sant’Agata. L’impatto sociale dei volontari della Copiosa Redenzione nella storica parrocchia nissena è fortemente percepito in città, in particolare nel quartiere limitrofo e nelle famiglie con grandi necessità economiche e sociali. Un incisivo segno di carità e solidarietà che identifica nei frati e nei volontari con le magliette blu i principali attori nella scena sociale ma che nasconde alle spalle una capillare rete di altruismo e generosità.

Nel 2023, soltanto per indicare qualche cifra che rende concreto l’operoso lavoro dell’associazione Sant’Agata della Copiosa Redenzione, sono stati distribuiti: 18 tonnellate di alimenti donati dal Banco Alimentare, 1800 trattamenti medici pediatrici forniti dal Banco Farmaceutico, 3440 beni di prima necessità a sostegno di neonati e prima infanzia, 4129 kit di igiene infantile, 4320 pezzi di abbigliamento e calzature ricevuti da donazioni di privati cittadini. E a questi vanno aggiunte le attività del progetto DopoScuola con 40 bambini partecipanti e il supporto familiare con 220 nuclei familiari assistiti. “Tutte queste attività – spiegano dall’associazione – sono state rese possibili perché ciascun donatore, di tempo o di beni materiali, è stato prima di tutto testimone dell’amore di Dio nella propria vita e comprende l’importanza di tendere la mano a chi ha bisogno. Del resto, come ribadiamo nel nostro motto, la vera povertà è non saper donare”. Ed è proprio in questa visione che deve essere accolto il volume di Padre Wilton.

Una raccolta di pensieri – la prima di almeno 3 volumi in fase di trascrizione e traduzione – che il Superiore Generale della Congregazione dei Frati della Copiosa Redenzione Padre Luis César de Oliveira invita a non leggere dalla prima all’ultima pagina come qualsiasi altro libro. “Si può scegliere, secondo l’ispirazione del momento, se aprire a caso e lasciarsi dolcemente stimolare una riflessione o, piuttosto, seguire un percorso tematico scegliendo dall’indice un messaggio sul quale soffermarsi in quel particolare frangente. Si resterà stupiti nel trovare, ogni volta, un aiuto per un discernimento o il conforto capace di colmare una momentanea carenza. Perché ogni parola o concetto espresso da Padre Wilton in quel quadernetto, che portava sempre con sé e adesso trasformato in libro, è un’indicazione di preghiera che ha come base la parola Di Dio”.

L’associazione Copiosa Redenzione invita la cittadinanza a partecipare alla Santa Messa che si terrà dalle ore 18.30 e, a seguire, alla presentazione del libro “Pensieri, un cammino di Fede” di Padre Wilton Moraes Lopes.