Caltanissetta. La candidata sindaco Petitto e il vice Licata presentano i 144 candidati delle 6 liste per il Consiglio comunale

CALTANISSETTA. Sabato 13 aprile, alle ore 17:30, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, Annalisa Petitto, candidato sindaco, e Totò Licata, designato vicesindaco, incontreranno i cittadini nisseni per condividere le linee programmatiche per il rilancio della città e per la presentazione dei 144 candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale delle sei liste civiche a sostegno della Petitto: “CLtuttalaVita”, “Orgoglio Nisseno”, “Avanti Caltanissetta”, “Fare Centro con Totò Licata”, “Insieme” e “Ora” i cui simboli sono stati presentati nei giorni scorsi nel corso di un incontro pubblico.

L’alleanza civica che supporta la candidatura a sindaco della Petitto è già pronta per condividere con i cittadini nisseni le linee programmatiche per rilanciare Caltanissetta, elaborate in questi mesi attraverso molteplici e specifici incontri, e per presentare alla città i 144 candidati al consiglio comunale delle sei liste civiche che sostengono con entusiasmo e convinzione la candidatura a sindaco di Annalisa Petitto, una candidatura – com’è noto – che non appartiene a nessuno schieramento politico ma che ha soltanto i “colori” della città.