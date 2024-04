Caltanissetta. Isla Indoor Padel Club organizza dal 9 al 12 maggio il 1° Torneo di padel con un montepremi di 10.000 euro

Si svolgerà dal 9 al 12 maggio 2024 presso l’Isla Indoor Padel Club – Contrada Fontanelle snc – 93100 Caltanissetta – il primo torneo federale di padel dal titolo “Isla Open Cup 2024” con un montepremi di 10.000 euro.

A organizzare la competizione lo stesso centro sportivo che la ospita e con l’obiettivo di avvicinare la comunità allo sport del padel e di valorizzare un momento che sarà di rilevanza nazionale.

Afferma Valentina Agliata, presidente dell’Isla Indoor Padel Club: “Siamo felici di poter contribuire alla diffusione e crescita di questo meraviglioso sport in Sicilia e soprattutto di poterlo fare nella nostra città”.

“Isla Open Cup 2024” è il primo torneo federale che al momento si terrà in Sicilia, in particolare a Caltanissetta, con un premio economico dal così alto valore ed è la rappresentanza di uno sport capace di offrire benessere sia al corpo e sia alla mente. Simile al tennis, il padel oggi sta riscuotendo sempre più consensi, tanto da poter essere considerato lo sport del momento. Una tendenza, dunque, che fa bene anche al cuore della società poiché è una disciplina inclusiva e conviviale proprio perché le partite vengono giocate in quattro. Il padel può essere praticato non solo a livello agonistico ma anche per puro diletto, ed è proprio quest’ultima la caratteristica che permette a praticanti e ad appassionati entusiasti e curiosi di avvicinarsi.

Le quattro giornate che vedranno Caltanissetta protagonista assoluta dello sport del padel accoglieranno il torneo al coperto e ci saranno vari tabelloni suddivisi per categoria. Si inizierà dalla quarta categoria sino ad arrivare al tabellone finale dei professionisti del padel; tutte le partite verranno svolte in due set su tre a sei giochi e durante i giorni del torneo la struttura sarà aperta anche di mattina per consentire ai partecipanti di allenarsi e nel primo pomeriggio verranno fissati gli appuntamenti delle partite, i quali saranno visibili sui canali social.

Al termine di ogni giornata sono previste serate evento a tema che si concluderanno con l’ultima giornata di premiazione.

Le iscrizioni potranno essere effettuate mediante il seguente link: https://www.fitp.it/Tornei/Dettaglio-Competizione?competitionId=37552