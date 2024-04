Caltanissetta, centro storico: bar frequentato da pregiudicati, il Questore sospende la licenza

Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha emesso un decreto di sospensione della licenza, ex art. 100 tulps, per cinque giorni, nei confronti del titolare di un bar ubicato nel Centro storico del Capoluogo. Il provvedimento è stato emesso a seguito di quanto emerso nel corso delle indagini della Squadra Mobile relative all’operazione di polizia giudiziaria “Tritone” che ha portato all’arresto di numerose persone per associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’esercizio commerciale, come emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, era frequentato quotidianamente dagli affiliati all’associazione, soggetti di spicco appartenenti alla criminalità locale, i quali trafficavano all’interno del bagno del bar. L’assidua frequenza del locale da parte di pregiudicati costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e la temporanea sospensione dell’attività ha l’obiettivo di dissuadere i soggetti indesiderati dal continuare a frequentarlo.