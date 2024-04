Caltanissetta. Al Liceo Classico “Ruggero Settimo” fervono le attività conclusive del concorso letterario “Sicilia, cornice di senso”

CALTANISSETTA. Si sta svolgendo la manifestazione conclusiva della VIII edizione del Concorso letterario nazionale “Sicilia, cornice di senso” (https://siciliacornicedisenso.blogspot.com/), promosso dal Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta.

La fase finale di questo progetto è ricca di incontri e di scambio, in quanto la scuola ospita i finalisti dell’I.I.S. “Galilei-Pacinotti” di Pisa, IIS “F. Crispi” di Ribera (AG), L. Scientifico Zaleuco” di Locri, L. Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo, I.I.S. “Mariano IV d’Arborea” Oristano, I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli (CL), L. Scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto (AP), L. Scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca (AG), L. Scientifico “A. Labriola” Napoli

Il 18 aprile si sono aperti i lavori presso il Liceo alle ore 10:30, con il saluto della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone. A scuola si è inaugurata la mostra fotografica di Marta Librizzi che ha fornito lo spunto fotografico per comporre i racconti relativi al concorso”, per poi spostarsi a piedi per andare “Alla scoperta della città delle donne”. Alle 15:30 sono iniziati i momenti formativi per i docenti che arrivano dalle diverse parti d’Italia; nell’Aula Magna della scuola lo scrittore Santo Piazzese, presidente della giuria di eccellenza incaricato di scegliere i tre racconti vincitori, dialoga con i presenti sullo scrivere gialli oggi.

A seguire al Teatro “Rosso di San Secondo” si è partecipato alla tavola rotonda “Il cinema di Beppe Cino tra psicoanalisi, storia e letteratura”. A dialogare con il regista e l’attrice Rossella Leone gli studiosi Felice Cavallaro, Gero Difrancesco e Sonia Zaccaria. A moderare la D.S.Irene Cinzia Maria Collerone. Ecco il programma per giorno 19 aprile: alla Biblioteca “Scarabelli” alle 11:30 avverrà la premiazione dei vincitori del Concorso.

Un sentito ringraziamento va alla famiglia Collerone (che contribuisce in memoria di Filippo, scomparso in giovinezza e indimenticato fratello e figlio), nonché ai numerosi sponsor, tra i principali la Bcc “G. Toniolo e San Michele”, la SAC e la casa editrice “Sellerio”, che hanno partecipato alla riuscita dell’iniziativa e le famiglie che hanno aperto le case all’ospitalità verso gli studenti che ambiscono al premio.

Si ringrazia, inoltre, Michelangelo Lacagnina che ha consentito l’uso dell’immagine della sua opera “Il fidanzamento” per la locandina del concorso. La segreteria organizzativa del concorso è costituita da Laura Bella, Alessia Cacciatore, Daniela Fiandaca, Fabio Fiorenza, Mariangela Infantino, Liborio Giunta, Silvia Pignatone, Marcella Romano, Aurelia Speziale