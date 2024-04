Caltanissetta. A scuola con la LILT per imparare i corretti stili di vita

CALTANISSETTA. Presso l’anfiteatro del Plesso Michele Abbate dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta, gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Secondo Grado hanno partecipato ad un incontro sul tema “La prevenzione oncologica e i corretti stili di vita”, promosso dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) nell’ambito del Progetto “Guadagnare salute con la LILT” al quale la scuola ha aderito.

Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Rizzotto che ha sottolineato l’importanza di promuovere e diffondere la cultura della prevenzione, partendo proprio dai più giovani, ha preso la parola il Dottor Aldo Amico, presidente della LILT di Caltanissetta.

I ragazzi sono stati informati sullo sviluppo dei tumori e soprattutto sulle cause scatenanti per poi porre l’attenzione sui punti chiave della prevenzione primaria e sull’importanza di tutte quelle azioni quotidiane che possiamo definire “corretti stili di vita” e che abbassano, di gran lunga, la possibilità che si sviluppi un tumore. Il compito della LILT è quello di valorizzare l’importanza dello screening e delle visite di anticipazione diagnostica per poter individuare il cancro nella sua fase iniziale, quando ancora è invisibile ma più facile da curare e sconfiggere.

Durante la discussione sono intervenute la Prof.ssa Richiusa Graziella , referente e coordinatrice del Progetto con le scuole “Guadagnare salute con la LILT” per la Provincia di Caltanissetta, e la Prof.ssa Stefania Scarantino, referente per la Salute e l’Ambiente dell’Istituto Martin Luther King di Caltanissetta che ha guidato il dibattito con gli alunni.

L’intervento si è concluso con la presentazione del calendario 2024 della LILT intitolato “La prevenzione inizia da un corretto stile di vita” realizzato con immagini create appositamente dagli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Caltanissetta e sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo, che il Dott. Amico ha donato all’Istituto per poterlo appendere nelle classi dei Plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado.