Appuntamento da non perdere domenica 28 aprile, alle ore 16, al “V. Mazzola” di San Cataldo: in campo la Pro Nissa e l’Atletico Nissa per un derby che si preannuncia spettacolare.

La Pro Nissa, che ha chiuso il campionato al terzo posto, e che “gioca in casa”, ha a disposizione due risultati su tre per staccare il biglietto per la finale.

Invece l’Atletico Nissa è obbligato a vincere per accedere alla eventuale prossima contesa.