Acquaviva Platani, in tanti alla messa di suffragio della sessantunenne Maestra Maddalena Cacciatore

ACQUAVIVA PLATANI – Erano presenti in tanti, provenienti anche dai paesi vicini, nella Chiesa Madre “Maria SS. Della Luce”, ieri sera giovedì 11 aprile 2024 a partecipare alla Messa di suffragio della maestra Maddalena Cacciatore venuta a mancare a 61 anni, celebrata dall’Arciprete don Vincenzo Valenza. Una chiesa gremita. Hanno pregato per lei, maestra brava, sorridente, che si è presa cura dei bimbi. C’era la scuola, i parenti, gli amici nell’assoluto silenzio che invitava alla preghiera. “Ringraziamo di vero cuore, ha scritto il marito Giuseppe Caruso – quanti si sono stretti nel dolore della nostra famiglia, in occasione della dipartita della nostra Maddalena, dall’arciprete don Vincenzo Valenza, dal sindaco, primo, all’ultimo cittadino di Acquaviva Platani, ai parenti, amici, colleghi e conoscenti dei paesi viciniori che con la loro presenza ci hanno dimostrato, affetto, vicinanza e compassione. Grazie a tutti anche da parte di Maddalena che da lassù vi sorride ed abbraccia tutti. Vi vogliamo bene tutti.Un grazie particolare al coro, agli accoliti e a Pino Solazzo che ha permesso la condivisione del momento anche a chi era distante”