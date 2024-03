Sutera. Sistemazione viabilità: collocato il nuovo guard rail nella circonvallazione di contrada Baiata

SUTERA. L’amministrazione comunale ha reso noto di aver effettuato un intervento per la cura della rete stradale. L’intervento in questione ha riguardato la realizzazione del nuovo guard rail sulla circonvallazione in c/da Baiata, che da anni, ormai, era inesistente.

Si tratta di un’opera certamente molto attesa dalla cittadinanza anche perché la circolazione in quel tratto era sempre potenzialmente pericolosa mancando il guard rail che ora invece è stato collocato in modo da tutelare la sicurezza di coloro che vi transitano.