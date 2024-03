Sicilia, contrasto alla violenza di genere: protocollo d’intesa tra Carabinieri e Co.Tu.le Vi.

Nell’ambito delle attività mirate a contrastare il fenomeno della “violenza contro le donne”, che continua a rappresentare momenti di particolare gravità e attualità, nonostante si tratti di una questione ampiamente dibattuta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna ha firmato un protocollo d’intesa con l’Organizzazione di volontariato Co.Tu.le Vi., operativa sul territorio attraverso gli sportelli antiviolenza “Diana”. A sottoscriverlo sono stati il Colonnello Angelo Franchi, Comandante Provinciale, e la dottoressa Palma Camelia Aurora Ranno, Fondatrice e Presidente dell’Organizzazione Co.Tu.le Vi.. Il Protocollo, grazie al quale le parti rafforzeranno i rapporti già esistenti, si propone tra l’altro di consolidare e sviluppare i servizi della rete interprovinciale di sportelli antiviolenza collegati, di favorire un processo di comunicazione ed informazione sul fenomeno della violenza di genere e una comune progettualità sui servizi e sulle azioni erogate, anche al fine di definire un’azione di studio ed analisi costante, diffusa e condivisa.

In particolare l’Arma dei Carabinieri si premurerà nello specifico di fornire alle vittime tutte le informazioni relative agli “sportelli antiviolenza Diana” presenti sul territorio, rappresentate in provincia di Enna dall’Avvocato Eleanna Parasiliti Molica, e di dare un apporto operativo e collaborativo all’azione di contrasto della violenza attraverso il coinvolgimento del proprio personale specializzato. L’Organizzazione di volontariato Co.Tu. le Vi., tra i vari compiti, ha attivato dei percorsi assistenziali e di sostegno in sinergia operativa con i Servizi Sociali, favorendo azioni di sensibilizzazione rivolte alle scuole e ai punti di aggregazione presenti sul territorio e provvedendo a realizzare anche idonee politiche di collaborazione e di rete con le Autorità sanitarie territoriali