Serie D. Nell’anticipo la Sancataldese perde 2-1 fuori casa con il Real Casalnuovo: non basta il gol di Durmush

Tanto rammarico per un pari sfumato al 6° minuto di recupero per la Sancataldese sul campo del Real Casalnuovo. I ragazzi di mister Passiatore erano infatti riusciti ad agguantare il pari al 38′ del secondo tempo grazie ad un gol di Durmush che aveva fatto il paio a quello con il quale i campani erano passati in vantaggio nel primo tempo con Buchicchio.

Nel recupero, purtroppo, la Sancataldese ha incassato il gol beffa dei padroni di casa che sono andati a segno con la rete del definitivo 2-1 ad opera di Ruggiero. Una rete che ha condannato una generosa compagine verdeamaranto che avrebbe forse meritato di chiudere il match in parità.

Grande ancora una volta il sostegno del tifo organizzato con il Commando Neuropatico in prima fila nel sostenere la squadra e tifare i coloro verde e amaranto. Un valore aggiunto per una Sancataldese che, dovendo salvarsi, potrà comunque contare anche sull’apporto di un tifo veramente da squadra di categorie professionistiche.