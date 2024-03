PSI Caltanissetta: tutti i temi da affrontare al Congresso Provinciale di Mazzarino

Si svolgerà sabato 2 marzo alle ore 10:00 a Palazzo Alberti di Mazzarino il Congresso Provinciale PSI di Caltanissetta.

I lavori saranno presieduti dal Presidente provinciale del P.SI. Antonio Vitellaro e il Segretario Prov.le Saverio Ficarra aprirà i lavori con la sua relazione. Saranno presenti il Vice Segretario Nazionale del P.S.I , On. Nino Oddo ed il Presidente del direttivo regionale On. Giovanni Palillo. Porteranno il saluto, il Sindaco di Mazzarino Dott. Vincenzo Marino, e rappresentanti del Pd dei Liberal Socialisti.

Dopo il Congresso di Marsala i Socialisti siciliani continuano nel percorso di riorganizzazione del Partito che si presenterà alle prossime elezioni europee con il proprio simbolo e così anche nelle varie competizioni amministrative, e dove non possibile, in adesione a liste che si rifanno alle politiche di centro sinistra, propedeutiche all’abbattimento delle destre che porteranno il paese ad un progressivo impoverimento.

E’ sotto gli occhi di tutti lo smantellamento progressivo della Sanità pubblica, della scuola, e il totale abbandono al suo destino del Sud che verrà messo in povertà a causa della farneticante scelta delle autonomie differenziate che arricchiranno sempre più le regioni ricche e impoveriranno quelle povere.

I Socialisti continueranno a battersi per il lavoro, la scuola per tutti e per la Sanità pubblica, pilastri del vivere civile e torneranno su questi temi a chiedere il consenso popolare, a testa alta, continuatori della storia di Turati, Matteotti, Nenni, Pertini, Craxi. Alla fine del dibattito congressuale si eleggerà il nuovo gruppo dirigente provinciale.