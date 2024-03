Progetto 4E-PARENT: anche a Palermo il corso per educare alla genitorialità condivisa

Nell’ambito del progetto 4E-PARENT, che ha come obiettivo la promozione della genitorialità paritetica in Italia, partirà il corso “Incontrare i genitori in cerchio – Il lavoro per la parità di genere e la prevenzione della violenza maschile a donne e minori nei cerchi di padri e di madri” che si prefigge di formare i partecipanti nell’organizzazione e facilitazione di cerchi di condivisione di padri e madri.

Il percorso formativo si focalizzerà in particolare sulle risorse per accogliere le trasformazioni insite nella transizione da coppia a famiglia e sugli stimoli per elaborare nuove modalità relazionali orientate a principi di rispetto, parità e responsabilità.

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati/e alla facilitazione di gruppi di padri e madri nel periodo dei primi mille giorni e non solo (volontari/e, attivisti/e, professionisti/e di associazioni, ONG e in generale realtà provenienti dal terzo settore e personale del settore socio sanitario e socio educativo).

La formazione si svolgerà a Torino, Roma, Palermo, Napoli nel periodo di marzo-settembre 2024.