“Noi Moderati” per Caltanissetta con il candidato sindaco Tesauro. Il loro manifesto politico in 40 punti

“Noi Moderati” per Caltanissetta hanno definitivamente scelto la strada per le prossime amministrative che stabiliranno chi indosserà la fascia tricolore del capoluogo nisseno. il percorso scelto è quello del centrodestra, appoggeranno la candidatura a sindaco dell’l’avvocato Walter Tesauro. La scelta del centrodestra e dell’alloggio a Tesauro va di pari passo con la presentazione del loro “Manifesto Politico” argomentato in 40 punti

Come è noto da diversi mesi il gruppo politico “Noi Moderati” della città di Caltanissetta si è impegnato in una serie di momenti di confronto con l’obiettivo di individuare ed approfondire le tematiche di interesse della collettività della città di Caltanissetta.

Il progetto “Moderatamente” con i suoi 8 caminetti tematici, la creazione di un cantiere di lavoro con 15 “saggi” e una tavola rotonda per definire l’indirizzo politico per l’elezione della nuova l’amministrazione di Caltanissetta ha definito le priorità di intervento. Sono stati fatti anche diversi incontri con le varie componenti politiche di tutti gli schieramenti, ma la connotazione centrista e moderata non ci ha consentito di fare accordi politici che vadano al di fuori del nostro abituale ambito politico, il centrodestra.

Il comitato cittadino approva questo manifesto politico che viene consegnato al candidato sindaco e ai candidati nella lista dei Noi Moderati, le tre proposte condivise sono il frutto del lavoro sino ad ora portato avanti e che saranno la colonna portante del programma elettorale:

• VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO (integrazione e sviluppo sostenibile)

• UNIVERSITA’ E POLICLINICO (sostegno alle nuove generazioni e sviluppo economico)

• IDENTITA’ NISSENA (trasformare la città da luogo in destinazione)



Il programma ha una forte focalizzazione sulle tematiche giovanili con l’impegno, inoltre, di integrarlo con temi digital, di sviluppare i servizi innovativi per la cittadinanza, migliorare l’accesso al centro e ai luoghi ricreativi, più verde pubblico, intensificare gli eventi cittadini per creare opportunità di incontro e divertimento per adulti e bambini. Migliorare i servizi alla persona e sostenere lo sviluppo economico di tutte le categorie, integrare e non discriminare le fasce più deboli, efficientare gli uffici comunali con offerta ad elevato valore aggiunto, promuovere l’inclusione sociale la cura delle famiglie e della vecchiaia, migliorare l’attrattività e la ricettività, valorizzare la centralità come opportunità, migliorare la viabilità, sviluppare la progettualità delle periferie e tanto altro ancora. Infine, i 40 sogni nel cassetto, che rappresentano il tesoro sotto i piedi da valorizzare e anche lo slogan: “Andiamo avanti”.

“Il tesoro sotto i piedi” e “i 40 sogni nel cassetto”

Noi Moderati per Caltanissetta

 Sogno una città dove i nostri figli decidano di andare fuori a studiare o a lavorare per scelta e non per necessità come abbiamo fatto noi e come fanno migliaia di nostri concittadini;

 Sogno una città a misura di bambino e di anziano;

 Sogno una città che faccia riscoprire il gusto di sorridere per strada;

 Sogno una città multietnica in cui lo straniero non rappresenti più un pericolo ma sia un’opportunità;

 Sogno una città in cui lavorare, vivere e crescere i figli non sia un’impresa titanica ma una cosa assolutamente normale;

 Sogno una città che funziona;

 Sogno una città che non ha paura che difenda e valorizzi le donne;

 Sogno una città senza buche nelle strade e con le aiuole ed il verde pubblico curato;

 Sogno una città evoluta al passo con i tempi con tecnologia applicata alla vita di ogni giorno;

 Sogno una città che attrae, che cresca in modo etico, intelligente ed ecologico;

 Sogno una città dove ci sono eventi e sviluppa economia;

 Sogno una città dove le nostre eccellenze siano valorizzate;

 Sogno una città con un consiglio comunale di persone competenti e volenterose;

 Sogno una città che cresce nel turismo, nell’imprenditoria, solidale, che sappia guardare ai bisogni della gente;

 Sogno una città che abbia spazi a sufficienza per tutti;

 Sogno una città dove il centro storico sia aggregazione per tutti;

 Sogno una città che metta tra le sue priorità una viabilità alternativa e sicura;

 Sogno una città che guarda in avanti, ma che sa aiutare chi ha bisogno;

 Sogno una città dove i rifiuti non siano un costo ma una risorsa;

 Sogno una città dove esista la meritocrazia e la trasparenza;

 Sogno una città che possa essere attrattiva per tutte le generazioni;

 Sogno una città con aria pulita da respirare, dove le persone vogliono vivere, lavorare, rilassarsi;

 Sogno una città che riesce a strappare, a conquistare spazi di umanità, spazi di nuovi rapporti sociali;

 Sogno una città che non discrimina, senza disuguaglianze;

 Sogno una città con aree verdi e aree dedicate ai bambini per giocare in sicurezza;

 Sogno una città accogliente, capace di far sentire cittadini, turisti, pellegrini e studenti a casa loro;

 Sogno una città con un’università con almeno 20 corsi di laurea;

 Sogno una città che crea nuove opportunità di lavoro;

 Sogno una città disponibile a rilanciare la solidarietà, che aiuta chi è più vulnerabile;

 Sogno una città che apra i suoi spazi, che non perda l’occasione per creare verde godibile e fruibile;

 Sogno una città che ricomincia a vivere, che offra opportunità ai giovani, e che ci renda soddisfatti di essere nisseni;

 Sogno una città che ascolta le famiglie;

 Sogno una città che torna a dare opportunità;

 Sogno una città senza barriere sociali ed economiche;

 Sogno una città che non abbia problemi di rifiuti, di strade dissestate;

 Sogno una città che sia una destinazione, un polo di interesse;

 Sogno una città digitale nei servizi, analogica nel rispetto delle tradizioni;

 Sogno una città con uffici efficienti e personale motivato;

 Sogno una città che sviluppi la progettualità delle periferie

 Sogno una città attrattiva e ricettiva che valorizzi la sua centralità;