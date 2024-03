Il caso di Filippo Mosca domani sera in un servizio de Le Iene: il giovane di Caltanissetta, detenuto in un carcere in Romania

Il programma televisivo “Le Iene”, con un’inchiesta di Roberta Rei, che andrà in onda domani sera, in prima serata, alle 21.20, su Italia 1, si occuperà di Filippo Mosca, il ventinovenne di Caltanissetta, detenuto, dallo scorso maggio, assieme all’amico Luca Cammalleri, e a una conoscente, nel carcere di Porta Alba; a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Nel servizio le testimonianze del ragazzo che racconta telefonicamente come sta vivendo all’interno del carcere, quelle dei suoi genitori Ornella Matraxia e Gaetano Mosca della sua fidanzata Claudia Crimi, che non hanno mai perso la speranza di dimostrare la sua innocenza e di farlo tornare a casa. Secondo la famiglia di Filippo, infatti, la sua condanna proviene dagli errori dell’accusa: traduzioni errate dall’italiano al romeno, errate interpretazioni delle intercettazioni video e dei messaggi sul telefonino del giovane.

Nel servizio Roberta Rei incontra il ministro degli esteri Antonio Tajani per sottoporgli il caso: “Noi seguiamo tutti i 2.405 detenuti italiani nel mondo nella stessa maniera. Non sono mai abbandonati a loro stessi – dice il ministro ai microfoni della trasmissione – Io parole non ne faccio, faccio sempre i fatti. Stiamo seguendo lui come abbiamo seguito la Salis”. Dopo che i giudici romeni hanno respinto più volte la richiesta di scontare la pena agli arresti domiciliari, considerate le condizioni igienico-sanitarie del carcere che fu uno dei lager del dittatore Ceausescu, il prossimo 7 marzo si terrà a Costanza l’udienza del processo d’appello saranno presenti la madre di Filippo Mosca e anche una delegazione dell’associazione ‘Prigionieri del Silenzio’, guidata da Katia Anedda.

Il dramma del giovane nisseno e della sua famiglia inizia i primi di maggio del 2023, quando con la sua ragazza Claudia, e un’altra coppia di amici, decidono di partire dalla Sicilia per andare in Romania al famoso ‘Sunwaves Festival’, evento di musica elettronica che attira giovani da tutta Europa. L’ultimo giorno, prima del rientro in Italia, una loro conoscente gli chiede il favore di farsi recapitare nel loro albergo un pacco, che era in ritardo e che contiene cosmetici.

Dentro al pacco, a insaputa di Filippo e della fidanzata, tornata in Italia, la polizia troverà 50 grammi di hashish, 50 grammi di chetamina e 50 grammi di mdma. E’ l’inizio di un incubo che dura ormai da 10 mesi.