Furti nel duty free dell’aeroporto: denunciati 11 viaggiatori e 2 autisti Ncc

Sono state identificate e denunciate ben 11 persone per tentato furto e due autisti Ncc sono stati multati mentre procacciavano clienti tra i passeggeri: è l’esito dei controlli svolti dai carabinieri nello scalo aeroportuale di Fiumicino.

I carabinieri della stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato 11 viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free, situati all’interno dello scalo aeroportuale, senza pagare. Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto diverse confezioni di profumi, prodotti di cosmetica e anche diverse stecche di sigarette, del valore di quasi 2.000 euro totali.

I viaggiatori, sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri, riuscendo così a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla ai responsabili degli esercizi commerciali.

Per tutti è scattata la denuncia alla procura di Civitavecchia per il reato di tentato furto. Sono stati 2 invece gli autisti Ncc sanzionati perchè sorpresi nei pressi dei Terminal Arrivi 1 e 3, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo: l’importo totale delle multe e’ di circa 4.128 euro.