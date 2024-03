Canada: strage in una casa di Ottawa, uccisi 2 adulti e 4 bimbi

Due adulti e quattro bambini sono stati trovati morti in una casa alla periferia di Ottawa. La polizia ha annunciato di aver arrestato un sospetto. Si tratta di una “indagine complessa e tragica”, si legge in un comunicato delle forze dell’ordine che non fornisce ulteriori dettagli.

I servizi di emergenza, chiamati mercoledi’ sera tardi, hanno scoperto i sei corpi in una casa a Barrhaven, a sud di Ottawa, dove e’ anche stato arrestato il sospettato. “Al momento non esiste alcuna minaccia per la sicurezza pubblica”, aggiunge la nota.

Il sindaco Mark Sutcliffe ha pubblicato una dichiarazione sui social, definendo la strage “uno degli episodi di violenza piu’ scioccanti nella storia della nostra citta'”. “Siamo orgogliosi di vivere in una comunita’ sicura, ma questa notizia e’ angosciante per tutti i residenti di Ottawa