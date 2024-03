Caltanissetta, lotta al cyberbullismo e uso consapevole dei social: incontro formativo al plesso “F. Cordova” dell’I.C. “Don L. Milani”

Gli studenti delle classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta, diretto dal Prof. Antonio Calogero Diblio, hanno partecipato oggi a un importante incontro sulla prevenzione del cyberbullismo e sull’uso consapevole dei social media. L’evento, organizzato con gli esperti della Polizia Postale di Caltanissetta, il Vice Sovr. Claudio Luca Mammano e l’Ass. Gabriele Milazzo, ha avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare i giovani sui rischi associati all’uso improprio di internet e delle piattaforme online.



Durante l’incontro, gli studenti hanno appreso strategie efficaci per riconoscere e contrastare il cyberbullismo, oltre a discutere l’importanza della privacy e del rispetto reciproco nel mondo virtuale. “Per un futuro digitale più sicuro, la conoscenza è la nostra migliore difesa.

È fondamentale, quindi, che i nostri ragazzi siano equipaggiati con gli strumenti giusti per navigare in sicurezza nel mare digitale”, ha affermato il prof. Fabio Amico, referente della scuola per il bullismo/cyberbullismo e organizzatore dell’incontro.