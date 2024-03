Caltanissetta, Civici Volontari Antincendio Xirbi: “ripristinate la fontana, sarà un ristoro per le contrade”

I “Civici Volontari Antincendio Xirbi” scrivono al Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino per chiedere la riapertura della “Fontana Xirbi”.

Si tratta di un’infrastruttura che, storicamente, è servita a soddisfare il fabbisogno di diverse contrade del circondario e che, in questo momento di grave difficoltà e crisi idrica, diventerebbe una vera fonte di ristoro.

I volontari, guidati dal Presidente dell’associazione Rosario Gentile, mettono a disposizione le loro risorse sottolineando che, qualora la loro richiesta fosse approvata, provvederebbero in autonomia a ristrutturare la fontana mettendola in sicurezza e, essendo la sede associativa proprio di fronte alla fontana, di garantire con la propria vigilanza che non avvengano sprechi d’acqua.

Una richiesta che il Sindaco dovrebbe certamente apprezzare e sostenere dato che l’attivismo civico e la collaborazione “dal basso” erano tra i pilastri del suo mandato elettorale.

L’Associazione, inoltre, chiede all’amministrazione comunale di installare una colonnina di approvvigionamento idrico per i mezzi di soccorso antincendio, nei pressi della fontana, per motivi di sicurezza. La zona, essendo in area periferica rispetto al centro urbano, non ha la possibilità di attingere l’acqua nelle colonnine idriche in città, soprattutto nel caso in cui gli interventi dovessero richiedere un’ampia portata d’acqua.