Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Avviso 40/2023. Procedura di Concordato preventivo ex art. 44 C.C.I.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE R.G. 42/2023 – 1

Procedura di Concordato preventivo ex art. 44 C.C.I.

Ai creditori della società

NUOVA IDEA s.r.l.

Z.I. Via Calderaro, 16/18

Caltanissetta

Cod. Fisc. 03720121205

COMUNICAZIONE DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PER IL GIORNO 15 MARZO 2024 ore 9:30.

Lo scrivente avv. Gianluca Nicosia, nella qualità di Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo iscritta al R.G. 42/2023 – 1 C.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, con la presente comunica che con decreto depositato in data 14.02.2024 il Tribunale di Caltanissetta, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 100 e 106 CCI, aveva fissato dinanzi al Collegio l’udienza del giorno 8 marzo 2024, ore 09:30.

Nelle more la società ricorrente con nota depositata in data 15.02.2024 chiedeva concedersi proroga del termine per il deposito della proposta e del piano per poi, con successiva nota depositata in data 22.02.2024, la stessa società dichiarava di rinunciare alla domanda ex art. 44 CCII.

In ragione di quanto reso, altresì preso atto della proposizione di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale da parte di alcuni creditori, il Tribunale di Caltanissetta con decreto del 28.02/01.03.2024, ritenuto che vanno sentiti i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ed il Pubblico Ministero ha fissato una nuova data di udienza per l’audizione di parte ricorrente, del Pubblico Ministero, di tutti gli altri creditori e del Commissario Giudiziale.

L’udienza è stata fissata per il giorno 15.03.2024 alle ore 9:30 in modalità da remoto collegandosi alla piattaforma Microsoft Teams mediante il link di seguito riportato: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY1NDAxYjgtZTExZi00ODFhLTk5ZDQtZDk5YTdkNTI2ZTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

Distinti saluti Il Commissario Giudiziale