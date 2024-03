Abruzzo, regionali: vince Marsilio del Centrodestra con il 53,50 %. Primo partito, FdI 24,10%

Marco Marsilio, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in ABRUZZO, è stato eletto presidente con il 53,50% delle preferenze, pari a 327.660, secondo i dati del sito Eligendo, quando sono state scrutinate tutte le sezioni (1.634 su 1.634). Per lui si tratta del secondo mandato come governatore dell’ABRUZZO. Luciano D’Amico, candidato del centrosinistra, ha ottenuto invece 284.748 voti pari al 46,50%.

Fratelli d’Italia primo partito alle elezioni regionali in ABRUZZO con 139.578 voti pari al 24,1%, secondo i dati definitivi pubblicati sul sito Eligendo del Viminale, a scrutinio ultimato (1.634 sezioni su 1.634). Il Partito democratico ha invece ottenuto 117.497 voti pari al 20,29%.

Ecco i risultati lista per lista della coalizione di centrodestra: Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 139.578 voti 24,10%, Forza Italia 77.841 voti 13,44%, Lega Salvini ABRUZZO 43.816 voti 7,56%, Marsilio presidente 33.102 voti 5,72%, Noi Moderati 15.516 2,68%, Unione di Centro (Udc) – Democrazia cristiana 6.784 1,17%. Ecco i risultati lista per lista della coalizione di centrosinistra: Partito Democratico 117.497 voti 20,29%, ABRUZZO Insieme 44.353 voti 7,66%, Movimento 5 Stelle 40.629 voti 7,01%, Azione-D’Amico-Socialisti popolari riformatori 23.156 voti 4%, Alleanza Verdi Sinistra-ABRUZZO Progressista e Solidale 20.655 voti 3,57%, Riformisti e Civici 16.275 2,81%.