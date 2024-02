Vincita record a Partinico: cinquantenne vince 500 mila euro al “Gratta e vinci” con “Il Miliardario”

Vincita record a Partinico in una tabaccheria del centralissimo corso dei Mille di Partinico in un gioco a premi “Gratta e vinci”. Un uomo sulla cinquantina di anni è riuscito nell’impresa di conquistare il premio da 500 mila euro a “Il Miliardario”, il cui tagliando costa 5 euro.

La fortuna è arrivata dalla tabaccheria Cangialosi, che si trova vicino al bar New York. È stata grande festa per il titolare Aldo Cangialosi che insieme al figlio gestisce l’attività. Stappa una bottiglia di spumante. Ovviamente resta top secret il nome del fortunato.

Il premio da 500 mila euro è il più alto in assoluto con questo tipo di “Gratta e vinci”. Il gioco consiste che si devono scoprire i “numeri vincenti” celati dall’immagine di cinque monete su cui è riportato il simbolo “€” e “I tuoi numeri”, su cui invece vi è un’immagine di quindici blocchetti di banconote. Se ne “I tuoi numeri” si trova il numero corrispondente si vince il premio collegato. In questo caso il premio è stato di 500 mila euro, per l’appunto il più alto di questo gioco. (Fonte BlogSicilia)