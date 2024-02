Vallelunga. Giornata conclusiva del progetto Aics con i bambini impegnati in giochi in piazza e biblioteca

VALLELUNGA. Giornata conclusiva del progetto, finanziato dalla Regione Siciliana che ha visto i bambini impegnati, durante le vacanze natalizie, in giochi in piazza e in attività ludico ricreative realizzate nei locali della biblioteca comunale.

E’ stato il sindaco Giuseppe Montesano a presenziare la giornata conclusiva nel corso della quale ha ringraziato Rino Pitanza, dirigente del dipartimento Sport dell’ AICS Agrigento, e tutti gli animatori locali che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività che ha riscosso tanto successo tra i bambini.