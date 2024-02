Trovato con 650 grammi di cocaina, arrestato insospettabile

La Polizia di Stato di Trapani ha arrestato un italiano di 51 anni, incensurato, trovato in possesso di 650 grammi di cocaina. L’uomo nascondeva lo stupefacente in un casolare, in aperta campagna, poco fuori dal centro abitato. Ad insospettire gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Trapani è stato il continuo via vai da quel fabbricato, apparentemente disabitato.

Quando sono intervenuti i poliziotti, nel tardo pomeriggio del 24 gennaio, l’uomo stava per introdursi nel casolare. Oltre alla cocaina, sono stati rinvenuti sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 1.670 euro in contanti; è molto probabile che l’arrestato preparasse le dosi proprio in quella casa circondata da una fitta vegetazione, al riparo da occhi indiscreti. L’arresto è stato convalidato.

Il valore di mercato della cocaina sequestrata si aggira attorno ai 50.000 euro.