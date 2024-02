Terme di Sciacca ed Acireale, Schifani: “Le riapriremo, il mio impegno entro questa legislatura”

“Entro questa legislatura riapriremo le Terme di Sciacca ed Acireale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo, stamattina, all’inaugurazione della ricollocazione della statua del Telamone nel parco archeologico dei Templi di AGRIGENTO.

“È assurdo e inconcepibile – ha aggiunto – che due patrimoni così importanti siano chiusi e in stato di abbandono. Il mio governo individuerà certamente le risorse e le procedure, non soltanto per migliorare le infrastrutture ma anche per risolvere l’aspetto gestionale attraverso l’individuazione di un soggetto privato”.