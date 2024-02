Targa Florio Classica apre le iscrizioni: una gara accolta nello scrigno di ogni meraviglia

La Targa Florio Classica ha aperto le iscrizioni. La competizione di Regolarità valida quale quarto e conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi ha iniziato la sua marcia di avvicinamento all’attesa data di svolgimento dal 10 al 13 ottobre.

Come di consueto le auto dal grande valore storico e sportivo arriveranno in Sicilia per animare la competizione di regolarità che vedrà ancora una volta le sfide tra i migliori specialisti della guida di precisione al centesimo di secondo.

L’evento organizzato dall’AC Palermo con il supporto diretto dell’Automobile Club D’Italia, sarà nuovamente occasione preziosa per scoprire, attraverso la gara, luoghi unici di una terra dal particolare fascino, scrigno di ogni meraviglia, dove l’ospitalità è cultura.

Fonte: ITALPRESS