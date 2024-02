Studente di 17 anni arrestato dalla Polizia per aver accoltellato un’insegnante all’ingresso della scuola

A Varese uno studente 17enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni, per aver ferito con una coltellata un’insegnante all’ingresso a scuola. Gli agenti sono intervenuti all’istituto professionale Enaip attorno alle 8 e hanno bloccato il ragazzo che ha accoltellato alla schiena l’insegnante con un’arma portata da casa. La docente, di 57 anni, insegna nella scuola frequentata dal minore ed è stata portata all’ospedale di Varese in codice giallo e non in pericolo di vita.

La donna, che è la tutor del 17enne, è stata colpita tre volte. I poliziotti hanno trovato e sequestrato l’arma, un coltello a serramanico. Al momento dell’aggressione altri studenti erano già in classe: all’aggressione avrebbero assistito due colleghe della vittima, poi sentite in Questura.

L’accusa di tentato omicidio Inizialmente accusato di lesioni aggravate, il capo di imputazione a carico del 17enne è poi mutato in tentato omicidio in considerazione della potenziale pericolosità per la vita dell’insegnante dei colpi sferrati. Il giovane, con i genitori, è stato sentito in Questura: sarà trasferito al carcere minorile Beccaria di Milano.

A suo carico non risultano precedenti penali: è sconosciuto alle forze di polizia e non risulta in carico ai Servizi Sociali del Comune. Il 17enne ha però problemi comportamentali e segue corsi personalizzati. La donna, che è la tutor del 17enne, è stata colpita tre volte. I poliziotti hanno trovato e sequestrato l’arma, un coltello a serramanico. Al momento dell’aggressione altri studenti erano già in classe: all’aggressione avrebbero assistito due colleghe della vittima, poi sentite in Questura. (Tgcom24)