Soroptimist Caltanissetta celebra i 40 anni di attività

Soroptimist Caltanissetta ha celebrato nei locali della Sicilbanca il 40nnale dalla sua fondazione.

Si tratta della 93ma organizzazione dell’Unione Italiana e, in quest’anno sociale, è presieduto dalla dottoressa Laura Anna Fatima Corso.

Dopo il tocco di campana, la serata è cominciata con la cerimonia di presentazione di tre nuove socie, momento significativo per la vita di ogni Club e per le socie stesse; è stato brevemente illustrato il curriculum vitae di ciascuna, cui è seguita la “spillatura”.

Faranno così parte del sodalizio nisseno: Sonia Bognanni (Ragioniere, perito commerciale e programmatore, Ispettrice corpo infermiere volontarie – Ausiliaria Forze Armate), Federica Laverde (Avvocato penalista, docente di diritto ed economia presso Euroform scuola professionale dei mestieri), Cinzia Roccaro (Gia Funzionario/direttore della professionalità di Servizio sociale presso l’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di CL).

Alla particolare serata, all’insegna dell’amicizia, dedicata al ricordo della vita vissuta in questi anni dal Club, hanno preso parte autorità soroptimiste, amiche dei Club di Agrigento, Catania ed Enna, il sindaco arch. Roberto Gambino, il Questore dott.ssa Pinuccia Agnello, il col. dei Carabinieri Vincenzo Pascale, la Soprintendente arch. Daniela Vullo.

La Presidente, dopo i saluti di rito, ha rivolto un pensiero alle compiante Egle Arnone, Rosa Maria Collodoro De Cristoforo (rispettivamente seconda e terza Presidente del Club), Graziella Scarantino ed Olga Lupò.

Del nucleo fondante, che era nato con 21 iscritte, sono rimaste solo quattro socie Rossella Giannone, Adriana Guarneri, Italia Lamonaca e Bora La Paglia (in atto Segretaria Nazionale Aggiunta dell’Unione Italiana di Soroptimist).

Sono state ripercorse le tappe della nascita del sodalizio nisseno e ricordate le donne che ne hanno fatto parte e le azioni che hanno portato avanti con impegno, passione e spirito di servizio, dedicando parte del loro tempo, diventando protagoniste silenziose, ma efficaci della storia del territorio e non solo.

In questo lungo arco temporale, tanto è stato fatto da ciascuna presidente, in linea con le tematiche nazionale; quindi ci si è occupate di agricoltura (Rosa M. Collodoro), di educazione alla prevenzione ( Italia Lamonaca), di formazione innovativa (Adriana Guarneri), di minori e violenza (Bora La Paglia), di celichia e prevenzione di malattie genetiche ( Tiziana Amato), di prevenzione su pap test (Ileana Raitano), di mobbing (Dina Calabrese), di moderne schiavitù (Giovanna Bona), di disagio giovanile (Mariella Vitale), di donne nella pubblicità (Loredana Spinato), di formazione per mediatore professionista(Agata Maira), di corsi di formazione politica per studenti (Angela Caruso).

Ma sono tre, tra le attività svolte, quelli che possono essere ritenuti i fiori all’occhiello:

– l’arredo dello spazio giochi antistante il carcere Malaspina e la decorazione delle pareti della sala d’aspetto per alleviare l’attesa dei bambini che incontrato il genitore detenuto, sotto la presidenza dell’avv. Lia Grande.

– la realizzazione di una aula di ascolto protetto per minori vittime di reati di pedofilia prima presso i locali del vecchio ospedale nel 2004 (sotto la presidenza di Giovanna Bona) e successivamente nel 2015 presso i locali del Tribunale dei minorenni (presidente Lia Grande), alla presenza della Immediata Past Presidente Nazionale Anna Maria Isastia.- in virtù del protocollo sottoscritto dall’Unione Italiana col Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nel 2015, è stata realizzata “Una stanza tutta per sé” , presso il Comando Provinciale, luogo protetto realizzato all’interno delle Caserme dei Carabinieri per accogliere e ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia. Da allora il progetto non ha mai subito battute d’arresto ed è stata data continuità da parte di tutte le Presidenti nazionali. Il 30 novembre 2022 è stata inaugurata la “Stanza” presso la Tenenza di San Cataldo, e a breve, grazie ad un’azione congiunta tra i Club di Caltanissetta, Gela e Niscemi ne verrà allestita una presso la Stazione dei Carabinieri di Riesi.



– sempre con la collaborazione dei rappresentanti dell’Arma, il Club ha promosso una serie di incontri con gli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori sul tema “Educazione alla legalità”, questo impegno continuerà anche per il biennio.

Ma il Club punterà l’attenzione su alcuni dei macro obiettivi, proposti dall’Unione Italiana:

Educazione, formazione, culture di genere e lotta agli stereotipi per aumentare le opportunità formali e informali di accesso all’apprendimento

Empowerment e contrasto alle diseguaglianze , promuovendo la Carta etica per lo sport femminile

Salute, sicurezza alimentare e medicina di genere.

A fine serata, un intervento musicale, molto apprezzato dai presenti, delle maestre Brenda Piscopo, arpista e Laura Verde, violoncellista.