Siracusa – Gela. Di Paola e Campo (M5S): “Schifani usi i soldi promessi per il ponte e gli inceneritori per realizzare un’opera più utile ai siciliani”

“Chiederemo al Presidente Schifani che i due miliardi e cento milioni di euro dei siciliani, che Salvini e la destra vogliono usare per il Ponte sullo Stretto e per gli inceneritori, vengano utilizzati invece per la Siracusa-Gela. Mettiamo alla prova dei fatti il Governo Regionale chiedendo esplicitamente se per loro contano più gli interessi di partito o quelli dei siciliani”.

A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Stefania Campo a margine della riunione voluta dai sindaci del comprensorio che si è tenuta all’interno dell’aula consiliare del Comune di Gela.

“Dei 6 miliardi e 800 milioni dei fondi FSC – spiegano – il sud est vedrà solo briciole pagando il prezzo più alto che è quello di veder letteralmente scippati i fondi utili per il completamento della Siracusa – Gela in impegni che i siciliani forse vedranno fra qualche decennio. Il mancato finanziamento di un’opera che doveva essere realizzata addirittura nel 1973, come annunciavano le cronache locali e che continua a non vedere la luce, la dice lunga sul totale disinteresse della classe politica e amministrativa degli ultimi 4 decenni. Schifani pensi alle priorità per i siciliani e tra queste spicca la mobilità, quella quotidiana dei territori, anziché consentire l’esosa propaganda dei suoi amici ministri” – concludono i deputati.