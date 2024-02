Servizio civile universale: domande entro il 15 febbraio per 49 volontari a Casa Rosetta

CALTANISSETTA. Restano ancora pochi giorni per la presentazione delle domande di ammissione ai progetti di “servizio civile universale” 2024: attività di formazione finanziate dal Dipartimento per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 15 febbraio. L’Associazione Casa Rosetta potrà accogliere 49 volontari, da impiegare nei progetti proposti per tre ambiti di intervento. Il progetto “Superabile” si articola presso la sede centrale dell’Associazione, il laboratorio di genetica, i centri di riabilitazione Villa San Giuseppe di Caltanissetta, Don Dierna di Riesi, mons. Cannarozzo di Mazzarino, la comunità-alloggio S. Pietro e S. Paolo.

Il progetto “In-dipendenza” prevede volontari presso la sede centrale, la comunità terapeutica La Ginestra, le comunità Villa Ascione e Villa Sergio di Caltanissetta, L’Oasi di Caltagirone, comunità Padre Puglisi di Partinico. Il progetto “minori al centro” si svolgerà presso le comunità alloggio per minori di Ragusa e di Roma. I progetti avranno la durata di un anno, e cominceranno il 28 maggio. Gli aspiranti volontari presteranno servizio per 25 ore settimanali, avranno un assegno mensile di 507,30 euro, salvo incremento sulla base della variazione dell’indice Istat, e potranno fruire della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.