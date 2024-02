Serie D. L’esperto Francesco Passiatore è il nuovo tecnico della Sancataldese

La Sancataldese Calcio ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Francesco Passiatore. Si tratta di un colpo di mercato notevole da parte del Ds Marco Rizzieri in quanto Passiatore è un autentico professionista che, nel corso della sua carriera, vanta oltre 300 partite da calciatore tra serie C1 e C2 con squadre del calibro di Catania, Ascoli Benevento e Reggina.

Inoltre ha vinto il campionato di Serie B con il Brescia con cui ha giocato anche in serie A. Da allenatore, ha guidato squadre di Serie C come il Taranto e il Monopoli, portando quest’ultimo alla promozione tra i professionisti nel 2015 grazie alla conquista della Coppa Italia di Serie D e al raggiungimento della finale playoff. Ha inoltre allenato in prestigiose piazze di Serie D come Delta Rovigo, Mezzolara, Roccella e Milano City.

Dunque, un tecnico che è un uomo di calcio con una grandissima esperienza e conoscenza della categoria. Per Francesco Passiatore dunque una nuova avventura con la Sancataldese alla quale è destinato a portare tutta la propria passione, determinazione e competenza tecnica per far risalire lo rendono la scelta ideale per guidare i Verdeamaranto.Un caloroso benvenuto a Francesco Passiatore e auguriamo a lui e alla squadra tutto il successo possibile per portare a termine la stagione nel migliore dei modi.