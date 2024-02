Serie D. La Sancataldese va in ritiro per ricompattare il gruppo in vista del finale di stagione

La Sancataldese va in ritiro per ricompattare il gruppo, in vista di un finale di stagione dove non può permettersi altri cali di concentrazione. E’ la decisione assunta dopo la sconfitta patita dai verdeamaranto a Sant’Agata di Militello domenica scorsa.

La squadra sta continuando ad allenarsi con doppie sedute giornaliere, che la porteranno direttamente alla prossima gara interna del 18 Febbraio (la prossima domenica il campionato di serie D si ferma) contro il Ragusa.

In un comunicato ufficiale, è stato spiegato che si è trattato di “Una scelta voluta dalla società e dal nuovo mister Passiatore, ritenuta di fondamentale importanza in un momento cosi delicato del campionato. Mantenere la categoria è il nostro obiettivo e questo grande gruppo ha tutte le carte in regola per raggiungerlo prima possibile e nel migliore dei modi”.