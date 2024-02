Sanremo, Amadeus: “Per ammettere Geolier ho cambiato il regolamento”

Amadeus ammette in conferenza stampa di avere cambiato il regolamento per far entrare in gara Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’. “Come mai e’ stata ammessa anche se e’ tutta in napoletano?” chiedono i giornalisti facendo riferimento alla regola che prevederebbe l’ammissione di testi con solo delle frasi in dialetto ma non l’intero testo.

“Ho scritto il regolamento e me lo sono cambiato” dice candidamente ‘Ama’. Fiorello lo prendo in giro e lui sintetizza: “Ho stabilito che quella canzone potesse entrare nei trenta”.