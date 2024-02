Sanità in Sicilia. CISL: “Nominati i Manager, adesso si completi la governance”

“Che il governo sia arrivato alla nomina dei manager della sanità è un fatto altamente positivo. Una gestione precaria della sanità regionale non era più sopportabile, per questo adesso chiediamo che siano definiti presto tutti i livelli di governance delle aziende prima con il via libera agli incarichi da parte dell’Ars e poi con la nomina di direttori amministrativi e sanitari”. A dirlo sono Sebastiano Cappuccio e Paolo Montera, rispettivamente segretario generale della Cisl SICILIA e segretario generale della Cisl Fp SICILIA, commentando la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale. “Occorre avviare al più presto l’attività di programmazione e amministrazione ordinaria e straordinaria delle strutture sanitarie – aggiungono – avendo ben chiaro che il bene supremo delle politiche sanitarie consiste nella salute dei cittadini e nel benessere dei lavoratori”. Per i sindacalisti numerosi sono i temi che non possono attendere. “I siciliani – dicono – vogliono una buona medicina del territorio, per cui non si può perdere neanche un euro dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la costruzione di ospedali e case di comunità e centrali operative territoriali (Cot). Occorre – concludono Cappuccio e Montera – riorganizzare la rete ospedaliera, ridurre le liste d’attesa, completare le stabilizzazioni del personale precario, ex Covid e non solo, programmare le nuove assunzioni e lavorare intensamente per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro”. (Red-Lab/Labitalia