Ragazzo di 14 anni in gravi condizioni dopo essere precipitato da una finestra della sua classe al terzo piano

Un ragazzo di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell’istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario legato a qualche possibile voto negativo, anche se, come riferito dalla dirigente scolastica dell’Istituto, pare che l’alunno non avrebbe riportato alcun brutto voto in pagella.